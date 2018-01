Andria - 12enne ricoverata dopo aver bevuto una Coca Cola : Nella lattina c'era un verme

Intanto, sul posto, sono giunti agenti del commissariato di polizia che, con l'ufficio igiene di Andria e il Sian, il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Puglia, hanno sequestrato la lattina e stanno cercando di individuare il lotto per risalire alla provenienza.

Una ragazzina di 12 anni è ricoverata presso l'dopo avere bevuto unada una lattina ed essersi accorta di avere in bocca un verme. Per sicurezza i medici hanno deciso di tenerla sotto osservazione, il responsabile del presidio ospedaliero, Stefano Porziotta ha fatto sapere che la ragazzina sta bene ma viene tenuta sotto controllo per precauzione : "".