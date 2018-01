Anticipazioni Romanzo famigliare martedì 16 gennaio : Agostino è il padre di Mico

Anticipazioni Romanzo famigliare : Dopo tanta attesa, arriva il responso del DNA - Agostino è il padre di Mico, come Emma aveva sempre sostenuto. Giorgio, che sperava in questa paternità per risolvere i suoi problemi economici, per attirare l’attenzione dei Liegi simula un tentativo di suicidio. Micol, intanto, quando mancano ormai pochi mesi dalla nascita della bambina, va a dare l’esame di solfeggio a Roma e incontra Federico, il suo insegnante di clarinetto. Il ragazzo scopre, così, che Micol è incinta.



Nuovo atteso appuntamento con la seriein onda in prima serata sustasera martedì 16 gennaio 2018 con, ecco le anticipazioni della quarta puntata