Bay gang Pomigliano d'Arco : 7 arresti, 4 minori - rapinate 32 persone

Due dei rapinatori sono stati arrestati lo scorso 25 novembre, i membri della baby gang, dopo aver individuato le vittime nelle stazioni della ferrovia Circumvesuviana, nelle piazze e nelle ville comunali dei comuni di Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Brusciano, Volla e Casoria, compivano la rapina con il volto coperto e armati della pistola giocattolo - per li più rapinavano cellulari - per poi fuggire a bordo di scooter. I 4 minorenni sono stati chiusi nel centro di accoglienza dei Colli Aminei di Napoli mentre per gli altri tre è stata disposta la custodia nel carcere di Poggioreale.

Sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Pomigliano d’Arco e Castello di Cisterna i 7 i componenti della banda - quattro sono minorenni - che solo nell'ultimo mese hanno rapinato 32 persone.Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una serie di rapine compiute nell'area dinei mesi di ottobre e novembre 2017.