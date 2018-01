La campione olimpica Simone Biles : Io abusata dal medico della nazionale

L’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica Larry Nassar è già in attesa di una condanna dopo essersi dichiarato colpevole di avere molestato 7 ragazze durante un processo a suo carico. Simone Biles si sta attualmente allenando per le Olimpiadi di Tokyo del 2020 e continua si Twitter : La maggior parte di voi mi conosce come una persona allegra ed energica, ma ultimamente mi sono sentita un po’ abbattuta e più ho cercato di mettere a tacere le voci che avevo nella mia testa, più forte queste urlavano

Simone Biles, star della ginnastica Usa: «» - La quattro voltenellaa Rio de Janeiroha denunciato di essere stata abusata dall'ex medico della nazionale statunitense Larry. L'atleta 20enne sui suoi account Twitter e Instagram : «».