Meryl Streep a Milano per The Post : Hollywood ha reso le donne coraggiose

Meryl Streep, Tom Hanks, Steven Spielberg per la prima volta tutti insieme per The Post. L'attrice, ospite a Milano per la promozione del film di Steven Spielberg The Post, è tornata sul tema molestie ed ha spiegato l'importante ruolo avuto dal mondo del cinema nella presa di coscienza femminile.



"Katherine Graham è una donna che è stata in grado di ricavarsi il suo posto nella cultura, di vincere un premio Pulitzer con la propria autobiografia, un'icona veramente importante per questo secolo", spiega Meryl Streep che è tra le promotrici del progetto "Time's Up" (Tempo scaduto) contro le molestie sessuali mosso dallo scandalo Weinstein.