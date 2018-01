Anticipazioni Beautiful puntata oggi martedì 16 gennaio 2018 : Il dramma di Nicole

Nicole ha appreso che probabilmente non potrà più avere figli, anche se è troppo presto per esserne certi, ma non appena resta da sola con la bambina, rivive la sensazione di una maternità che forse non potrà più vivere.

Ecco ledella puntatadi oggi martedì 16 gennaio 2018:Rick e Maya si trovano a Parigi e hanno lasciato Lizzy insieme a Nicole.Una volta licenziato Thomas,decidono di affidare a Zende una parte del lavoro relativo alla nuova collezione, il ragazzo ne è contento e vuole festeggiare con sua moglie Nicole.che dopo il matrimonio si godono la loro luna di miele nella romantica Parigi, la Logan invitanel jet di Bill, visto che anche loro si devono recare a Parigi per lavoro. Nel frattempo la piccola Lizzy rimarrà con, ma Nicole ha un brutta sorpresa, in seguito ad una visita medica accurata le viene diagnosticata unasecondaria, causata dalla prima gravidanza, purtroppo la ragazza non potrà più avere figli.