Guida Tv 16 gennaio: Romanzo Famigliare, Stasera tutto è possibile, #cartabianca

ore 21.20:Secondo appuntamento, martedì 16 gennaio, con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Amadeus, in onda alle 21.20.Tra gli ospiti, pronti a cimentarsi in prove, giochi e sketch in cui spontaneità e improvvisazione saranno fondamentali, ci saranno:. E molti altri parteciperanno a questa festa, capace di far divertire gli ospiti in studio e il pubblico a casa. Nella terza edizione di Stasera tutto è possibile, oltre ai giochi classici, che hanno caratterizzato le scorse edizioni, come l’ormai iconico “La stanza inclinata” (in cui gli ospiti del programma devono sfidare la forza di gravità e cercare di restare in equilibrio in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, improvvisando contemporaneamente uno sketch seguendo le istruzioni del conduttore), ci saranno anche nuovi giochi. Tra questi, “Step market”, una vera e propria televendita al buio in cui i protagonisti del programma dovranno vendere qualcosa senza neanche sapere cosa sia, “Trailer veloce”, pochissimi secondi per interpretare tutti i personaggi di film famosissimi, “Zap zapping”, in cui bisognerà imitare i programmi del palinsesto tv, “Mettici la faccia”, una prova attoriale solo con la testa, e “Step Burger”, in cui gli ospiti del programma si trasformeranno in “ingredienti” e dovranno disporsi fisicamente a strati in un gigantesco hamburger.Bianca Berlinguer conduce un nuovo appuntamento con #cartabianca. Al centro della puntata i principali fatti legati alla cronaca, alla politica, all’economia e all’ambiente. Interverranno Geppi Cucciari, Flavio Insinna e Gabriele Corsi.di Alessandro Genovesi del 2015, con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni. Prodotto in Italia.91 minuti.Guido, professore milanese che insegna lettere a Napoli, viene lasciato dalla fidanzata e convivente Anna per un giovane skipper belga e cosi’ sente andare in pezzi la propria vita. Paolo, suo ex studente e ora professore di educazione fisica, cerca di aiutarlo a uscire dalla crisi, ma senza speranza. Solo l’incontro con Silvia, la nuova vicina di casa, cambierà la vita di Guido. Lei e’ la donna perfetta: fisicamente e’ stupenda, si intende di sport, tifa per la stessa squadra di Guido e apprezza i suoi gesti romantici. Ma esiste davvero una donna così?di Chris Columbus del 2000, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Maggie Smith. Prodotto in Usa.143 minuti.Harry Potter ha 11 anni; rimasto orfano, e’ cresciuto con gli zii e il cugino, che continuano a vessarlo e mortificarlo. Ma l’infelice routine quotidiana e’ destinata a cambiare: Harry e’ in realta’ un mago, e deve iniziare a frequentare il primo anno della scuola speciale di Hogwarts… inconsapevole dei pericoli mortali che lo attendono.Sarah Scazzi, 15enne di Avetrana (Taranto), scompare nel nulla nel pomeriggio del 26 agosto 2010; un mese e mezzo dopo viene ritrovata senza vita in un pozzo, in aperta campagna. Nel giro di pochi giorni, la vicenda raggiunge un’eco mediatica senza precedenti nella più recente cronaca italiana. Le famiglie coinvolte sono apparentemente normali e Sarah diventa la “figlia di tutti”. Durante le lunghe settimane in cui la ragazzina sembra svanita nel nulla, nessuno immagina che il delitto si sia consumato nel contesto familiare. Saranno i giudici a stabilire che Sarah è stata uccisa dalla zia Cosima e dalla cugina Sabrina, mentre lo zio Michele è colpevole di concorso in soppressione di cadavere. Quella de Il Terzo Indizio è la prima docufiction realizzata su questo giallo. Si tratta della più grande produzione Mediaset nel campo delle docufiction giornalistiche: due settimane di riprese (nel cuore del Salento, tra il centro storico di Manduria, a pochi chilometri da Avetrana, e la spiaggia di Torre Colimena, sempre in provincia di Taranto); otto attori protagonisti provenienti dalle principali compagnie teatrali del Salento; più di cinquanta comparse. Per le riprese sono state utilizzate telecamere HD, droni e camere subacquee. Anche la colonna sonora è stata studiata per essere fedele alla realtà: sono stati scelti gli artisti e le hit più amati da Sarah, oltre ai brani più popolari durante l’estate 2010.Dopo la pausa natalizia torna l’appuntamento settimanale con il talk show curato e condotto da Giovani Floris. Tra gli ospiti della puntata la presidente Colap Emiliana Alessandrucci e l’avvocato Emmanuela Bertucci dell’Aduc.di Tony Scott del 2009, con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán. Prodotto in Usa.108 minuti.Una banda di uomini armati prende in ostaggio un treno della metropolitana di New York e chiede un cospicuo riscatto. Le autorità iniziano la negoziazione, ma non immaginano quale possa essere la via di fuga dei criminali una volta esaudite le loro richieste.di Neri Parenti del 2014, con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis. Prodotto in Italia.99 minuti.Cinque storie intrecciate indagano comicamente sugli effetti delle profezie astrali. Il Maresciallo dei Carabinieri Augusto Fioretti, da tipico Toro, è gelosissimo. Ha la sventura di avere una figlia del Sagittario, notoriamente volubile. Infatti la ragazza è piena di giovani fidanzatini. E così Fioretti, invece di dare la caccia ai delinquenti, preferisce dare la caccia agli spasimanti della figlia. Carlo Rabagliati è il tipico Pesci: fifone e ipocondriaco. Equivocando la lettura del suo oroscopo pensa di essere in fin di vita. Si fa ricoverare e per lui inizia un tragicomico calvario tra siringoni, clisteroni e operazioni inutili…