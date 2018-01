Torino : Arrestata maestra d'asilo per maltrattamenti

I carabinieri hanno raccolto «convergenti e sufficienti indizi di colpevolezza» da far emettere al pubblico ministero l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Dalle intercettazioni : «Per mangiare la pastasciutta cosa usi? Non lo sai? Allora ti faccio mangiare con le mani e la forchetta non te lo do... Non fare la scema, smettila di frignare», urla l'insegnante ad una bimba che piange e che manda al suo posto spintonando.





In alcune circostanze la maestra ha offeso, strattonato e colpito alcuni bambini, senza comunque procurare loro lesioni.

Una maestra d'asilo 59enne è stata arrestata dai carabinieri diperché accusata di. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una operatrice scolastica, si riferisce al periodo ottobre - dicembre 2017 e hanno accertato che l'insegnante in alcune circostanze ha, senza comunque procurare loro lesioni. .La maestra si trova ora ai domiciliari.