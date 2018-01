Susa, arrestata maestra d'asilo : Urla e schiaffi ai bimbi

La maestra si trova ora agli arresti domiciliari. «Per mangiare la pastasciutta cosa usi? Non lo sai? Allora ti faccio mangiare con le mani e la forchetta non te lo do...», uno dei maltrattamenti immortalati dalle telecamere che i carabinieri hanno nascosto in un asilo del torinese e che hanno portato agli arresti domiciliari di una maestra di 59 anni. «Non fare la scema, smettila di frignare», urla l'insegnante ad una bimba che piange e che manda al suo posto spintonando. I maltrattamenti accertati dai carabinieri, che hanno effettuati le indagini coordinate dalla procura di Torino, si riferiscono al periodo ottobre-dicembre 2017. In alcune circostanze la maestra ha offeso, strattonato e colpito alcuni bambini, senza comunque procurare loro lesioni, o almeno fisiche!.

