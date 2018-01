Morta Dolores O' Riordan dei The Cranberries : era malata da tempo

e insieme a loro negli Anni Novanta pubblica gli album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (1993), "No Need to Argue" (1994) - contenente "Zombie", canzone premiata agli MTV Awards nel 1995 - "To the Faithful Departed" (1996) e "Bury the Hatchet" (1999). Dopo altre due pubblicazioni ("Wake Up and Smell the Coffee" e il loro Greatest hits "Stars - The Best of 1992 - 2002"), il gruppo si scioglie ufficialmente nel 2003. Nel 2009, dopo la parentesi solista, la O'Riordan annuncia la reunion del gruppo. Nel 2012 esce il loro album "Roses", seguito nel 2017 da "Something Else".