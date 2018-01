Lactalis - Latte in polvere contaminato : nessun lotto in Italia

Il latte contaminato riguarda il gruppo francese Lactalis e ha coinvolto 83 paesi, con 12 milioni di scatole di latte in polvere che dovranno essere richiamate. L'amministratore delegato del gruppo : "Dobbiamo prendere atto della portata di questa operazione", ha detto, spiegando che i distributori "ora sanno che tutto deve essere rimosso dagli scaffali". A causa della contaminazione sono stati accertati 35 casi di neonati colpiti in Francia, uno in Spagna, mentre un altro in Grecia resta da confermare. "Dall'8 dicembre però non c'è stato nessun nuovo caso", ha sottolineato l'a.d. assicurando che "la nostra priorità assoluta è la sicurezza totale".





Italia - Ministero Salute: al momento nessun lotto in Italia - "A seguito delle notizie diffuse dai mezzi di informazione relative a lotti di formule per l'infanzia prodotti in Francia, si informa che - alla data odierna - le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l'esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese". I lotti del prodotto Milumel Bio oggetto di allerta latte: 17C0012686 con termine massimo di conservazione (TMC) 27/04/2018, 17C0012844 con TMC 24/05/2018, 17C0012965 con TMC 12/09/2018, 17C0013595 con TMC 06/01/2019, 17C0013733 con TMC 03/02/2019".

Per ilche riguarda il gruppo francese, il ministero della Salute ha diffuso un comunicato :" in Italia, si legge in una nota in cui si precisa di aver "".