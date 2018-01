Cina : Affonda Petroliera iraniana con 136mila tonnellate di greggio

L'Iran ha annunciato che non ci sono più speranze per i 29 marinai dispersi, "in base alle notizie fornite dall'Amministrazione pubblica oceanica, la Sanchi è colata interamente a picco", ha scritto l'agenzia cinese Xinhua. Le autorità della Cina hanno recuperato la scatola nera e due cadaveri a bordo.

La petroliera iraniana su cui si è sviluppato un incendio al largo della Cina è affondata, adesso si teme un disastro ambientale. Èlairaniana che era entrata in collisione con un mercantile il 6 gennaio scorso, con una successiva esplosione a bordo, nel Mar della. a 300 km a est dela città cinese di Shanghai. La petroliera trasportava ben 136 mila tonnellate diultraleggero, ma le autorità cinesi assicurano che «» in mare. Ma secondo un giornalista della tv cinese Cctv, che ha sorvolato la zona a bordo di un aereo, gli idrocarburi si sono allargati su una zona di"l", ha affermato.