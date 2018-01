Christian De Sica e Massimo Boldi hanno fatto pace : Torneranno anche a lavorare insieme?

Lo stesso Massimo Boldi qualche tempo fa aveva scritto una lettera appello a Christian De Sica nella quale chiedeva all'amico di tornare a lavorare insieme e dichiarava il dolore per la rottura: "Oggi è passato più di un quarto di secolo e tra noi che cosa resta? Solo qualche messaggino. No, non lo accetto. Mi manca Christian, il mio amico, troppo, tanto". Anche De Sica ha confessato: "Massimo e Paolo sono due pilastri della mia esistenza e sono felice di averli qui stasera"... magari li vedremo insieme per il prossimo cine-panettone.

L'amicizia artistica trasi era bruscamente interrotta nel 2005, ma adesso pare che siano tornati ad avere buoni rapporti. Secondoi due attori pilastri del cinema italiano si sono incontrati in occasione del compleanno dell'attore, loro comune amico, scambiandosi abbracci e sorrisi. Massimo Boldi ha confessato: "".