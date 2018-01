Re Hussein di Giordania ebbe un figlio segreto dall’attrice Susan Cabot

Susan - anche lei divorziata - in un primo tempo dice no ma alla fine si convince, la loro relazione dura per sette anni e nel 1961 nasce il loro figlio Timothy, in seguito adottato dal secondo marito di Susan, Michael Roman. il piccolo è affetto da una forma di nanismo, ma una cura ormonale lo fa crescere fino a un’altezza normale. I rapporti con i genitori sono pessimi, la madre soffre di depressione e in una lite degenerata viene uccisa dal figlio con una sbarra per il sollevamento pesi.





Timothy viene condannato a cinque anni e mezzo di carcere, muore nel 2003. Re Hussein si è nel frattempo risposato altre tre volte e ha regnato sulla Giordania fino al 1999, come uno dei più affidabili alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. Nella sua biografia ufficiale non si fa cenno di Susan Cabot né del figlio Timothy.