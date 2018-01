Silvio Berlusconi e la vendita del Milan : ci fu riciclaggio?

La notizia dell’inchiesta giudiziaria è stata diffusa da La Spampa ed arriva come una bomba sulla campagna elettorale e può influenzarne il corso, la Procura di Milano dovrà accertare come sono andate realmente le cose dopo i sospetti alimentati dai flussi finanziari provenienti da Hong Kong e dalla reale consistenza del compratore cinese, che il New York Times lo ha considerato “sconosciuto sia in Italia che in Cina” ridicolizzando le sue presunte attività minerarie.