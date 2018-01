Eric Abidal : Messi mi disse... non vogliamo vederti, ci fa male

Poi un’accusa pesante alla stella della sua ex squadra, Leo Messi : “Cercavo di rassicurare i miei compagni e decisi di inviare un video prima di una partita, dicendo loro di non preoccuparsi per me, nonostante fossi molto magro... Sapete cosa mi disse Messi? Di non inviare più cose del genere perché li faceva stare male. Io cercavo di incoraggiarli, ma loro mi dicevano che mi vedevano come un cadavere e che li turbavo”. Parole che hanno provocato parecchie polemiche e numerosi attacchi da parte di media e tifosi nei confronti dell’argentino.





Poi su Twitter cerca di sottolineare : “Quando ho mandato il video per incoraggiare la squadra, Leo Messi non mi ha mai detto di non mandargli più cose del genere o che non voleva saperne nulla... Non gli piaceva vedermi in quello stato, ma in nessuna occasione ha avuto cattive parole nei miei confronti”.

Nell’intervista concessa a Canal Plus l’ex difensore delracconta della sua lotta contro la malattia e delle parole di Messi.si confessa in un’intervista rilasciata anella quale parla del periodo più buio della sua vita - la battaglia, poi vinta, contro undiagnosticato nel marzo 2011 : “”.