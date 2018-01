Vicenza Calcio : Il calcio Italiano sta per perdere uno storico club

La stagione era partita molto bene, ma evidentemente i problemi societari hanno finito per riversarsi sul rendimento dei calciatori. Ora il Vicenza è nella parte bassa della classifica, ma poco importa se il rischio è di vedere la squadra esclusa dal campionato. Zanini ha detto: "sarebbe meglio una coltellata che vivere una situazione così". Dal 1954 al 1974 giocò sempre in Serie A, con la denominazione Lanerossi Vincenza. Nel 1977/78 raggiunse un clamoroso 2° posto in Serie A, grazie alla presenza anche di Paolo Rossi, venne definito il Real Vicenza. In seguito il Vicenza scese nuovamente in B e in C, ritornando in A solo a metà degli anni ’90.

Il Vicenza Calcio rischia di fallire, dopo ben 116 anni lo storico clubè a un passo dal fallimento, della società che 20 anni fa arrivò a un passo dalla finale dinon c’è più traccia. Oggi l’allenatoree altri giocatori hanno fatto appello all’imprenditoria cittadina per cercare di salvare la società. I giocatori hanno deciso di scioperare per la gara di sabato a(Coppa Italia di), pur continuando ad allenarsi. Dopo tre assenze consecutive il Vicenza rischierebbe l’esclusione dal campionato in corso.