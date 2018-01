Il gol di Veretout contro il Sassuolo

Jordan Veretout si sta pian piano imponendo come uno dei centrocampisti migliori di tutta la Serie A, il francese della Fiorentina è arrivato in estate ed è stato accolto con un po' di scetticismo, ma sta facendo ricredere tutti con prestazioni super.

I viola erano tornati a vincere dopo 4 gare di astinenza, hanno dominano i neroverdi, a cui non bastò l'arrivo in panchina di Iachini per cambiare marcia... ecco lo splendido gol del 24enne calciatore francese. La Fiorentina vuole blindare Jordan Veretout. in estate sono stati investiti 7 milioni di euro, ma la sua valutazione in poco più di un girone si è già raddoppiata.