Incidente Jesi : Muore una mamma di 41 anni, 4 persone ferite

Sul posto le ambulanze della centrale operativa del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, ma per la mamma 41enne non c'è stato nulla da fare e purtroppo è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Carlo Urbani.

Incidente nella notte dovee 4 persone sono rimaste ferite, questo il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato alle porte di. Poco dopo le 24.00 in via Fontedamo - per cause in corso di accertamento - si sono scontrate due utilitarie, su una Fiat 600 viaggiava unasu una Citroen C3 una giovane coppia.