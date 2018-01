Nuove accuse di molestie contro Steven Seagal

Seagal avrebbe invitato le donne a raggiungerlo in luoghi dove avrebbero dovuto trovarsi altre persone e dove invece c'era soltanto lui o al massimo una guardia del corpo. La vittima Regina Simons - che all'epoca aveva 18 anni ed era una comparsa sul set del film uscito nel 1994 "Deadly Ground" - sostiene che Seagal la invitò a una festa "per festeggiare la fine delle riprese" e che scoprì di essere sola con lui, una volta arrivata a destinazione. Alla richiesta di dove fossero gli altri invitati, la Simons si sentì rispondere che "erano già andato via".