James Franco accusato di molestie da 5 donne

James Franco ha ricevuto delle accuse nella notte tra il 7-8 gennaio 2018 da, che aveva lavorato con lui a uno spettacolo teatrale,l’ex collega ha alluso di non essere più nell’ambiente del cinema o della TV per colpa di Franco.ha risposto in alcune trasmissioni televisive insistendo sull'importanza del concetto, del movimento contro le molestie, e non del singolo episodio.