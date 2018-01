Daniela Rosati : La nota presentatrice Mediaset ha cambiato vita

Ex moglie di Adriano Galliani e conduttrice delle tv Mediaset, a 59 anni Daniela Rosati ha cambiato totalmente vita. "Sono diventata un'oblata, ovvero consacrata all'ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine... La mia vita prima era piena, ma incompleta, e oggi grazie alla fede posso dire di avere una vita felice".





Il passato sotto i riflettori è solo un ricordo : "Non sono una vera suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola... I miei amici, la famiglia, gli affetti non ho smesso di frequentarli. Ma ho lasciato da parte la vita sentimentale e vivo in castità. Se mi manca il lavoro? Ho un po' di nostalgia del periodo a Mediaset, sono stati gli anni più belli".

Ve la ricordate Daniela Rosati? Un taglio netto col passato e ora è diventata una... In un'intervista rilasciata al, l'exracconta il suo cambio radicare di vita... lontana dal mondo dello spettacolo ora si dedica solo alla fede.