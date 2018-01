I Sacchetti biodegradabili non vanno nell'organico

Altrove in Italia non ci sono questi problemi - Il Consorzio Italiano Compostatori - Cic - aveva già spiegato all'Ansa che nella quasi totalità accettano e gestiscono senza alcun problema i sacchetti in plastica compostabile nel flusso di organico conferito, sia nel caso di processi biologici di solo compostaggio che nei processi integrati digestione/compostaggio. Ma c'è da ricordare che le etichette con il peso e il costo della frutta non sono bio, quindi andrebbero staccate prima di gettare il sacchetto.

Continuano le polemiche per lada usare al supermercato per pesare la frutta e la verdura, ma per i cittadini di Bolzano e provincia la cosa sembra inverosimile visto che secondo l', i sacchetti in questione non devono finire nella raccolta differenziata dell'organico. Secondo quanto scrive l', in questi giorni tra i cittadini di Bolzano erano sorti alcuni dubbi sulla possibilità di raccogliere quei sacchetti col l'organico nel territorio altoatesino. I sacchetti hannoper glie fermentazione in uso in provincia di Bolzano per il trattamento dei rifiuti organici... per quanto biologici e biodegradabili, non possono finire insieme agli altri organici