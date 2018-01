Amalfi : Il 34enne atleta Fabio Borgese muore per un malore improvviso

Ma per i familiari e gli amici la situazione non è chiara visto che Fabio era un atleta di canottaggio e di calcio a 5 che lascia la giovane moglie e una bimba di appena un anno e mezzo. A seguito dell’indagine avviata dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi per chiarire le cause del prematuro e drammatico decesso di Fabio, la procura ha disposto che sul corpo del giovane di Amalfi sia eseguito un approfondito esame autoptico.

Un malore improvviso per il giovane 34enne e non cè stato nulla da fare anche dopo il lungo intervento di rianimazione a cui è stato sottoposto -, il giovane amalfitano morto martedì mattina presso l’. Una morte prematura che ha destato sospetti nei carabinieri diche hanno avviato subito un’indagine ottenendo dalla procura il. Ma secondo quanto si apprende Fabio sarebbe giunto in ospedale con unfulminante.