Claudio Baglioni tra i conduttori memo pagati di Sanremo

Per quanto possa sembrare strano, il cantante sarà tra i meno pagati visto che nel 2011 e 2012 Gianni Morandi fu pagato 800.000 euro - 1.000.000 per Paolo Bonolis nel 2009 e addirittura 1,2 milioni per Panariello nel 2006.





Intanto il settimanale Chi dedica la copertina a Maria De Filippi che sabato sera torna con il collaudatissimo “C’è posta per te”, la regina di Canale 5 ha toccato tanti argomenti a cominciare prorpio da Sanremo : “Io penso che Sanremo sbagli in generale a non prendere ragazzi dei talent, da Amici o X Factor perché sono una realtà a meno che quelli che si sono presentati non fossero all’altezza. Michelle sarà bellissima e bravissima. Io ho capito che se dovessi rifare Sanremo lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione è un corollario. Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti ma mi è servito a poco....”

Svelati istellari di Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni... ma quanto guadagnerà il cantante rispetto agli ultimi compensi delle passate edizioni del Festival di Sanremo? Baglioni è solo penultimo... la bellissimasarà pagata 400mila euro - l'attoreporterà a casa 300mila euro, mentreguadagnerà 600mila euro... più di 100mila a serata.