Immaturi : Anticipazioni e news sulla serie con Luca e Paolo e Ricky Memphis

La trama : alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano costretti a ripetere la prova, pena l’azzeramento dei titoli conseguiti in seguito. Nella serie entrano in contatto due generazioni - i 40enni giocano a fare gli eterni giovani e gli adolescenti, con i quali sono costretti a condividere l’aula e l’intero anno scolastico, si dimostrano spesso più maturi e attenti ai veri valori della vita. 8 puntate in prima serata su Canale 5 a partire dal 12 gennaio.

Arriva il 12 gennaio la serie tratta dal fortunato film dii protagonisti sono sempre gli stessi, la storia leggermente diversa, nel cast anche Ilaria Spada, Daniele Liotti, Sabrina Impacciatore.è ancorache vive ancora a casa con papà e mamma.e Paolosonoi due amici erano inseparabili ma, a causa di una donna, non si sono parlati per più di vent’anni.