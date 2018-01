Morto Novello Novelli - l'attore spalla di Nuti : il ricordo di Pieraccioni e Anna Falchi

Tanti film accanto ad attori come Athina Cenci, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Haber, Massimo Ceccherini, Alessandro Paci, Carlo Monni.Tra i film di maggiore successo, da ricordare "Io Chiara e lo Scuro"; "Tutta colpa del Paradiso"; "Caruso Pascoski di padre polacco" "Benvenuti in casa Gori"; "Cari Fottutissimi amici". In tv è apparso in varie serie, tra cui lo sceneggiato "I Cesaroni". Ecco i post commoventi dall'attore Pieraccioni ad Anna Falchi.

E' morto in una casa di riposo a Poggibonsi -- l'88enne Novello Novelli, l'attore comico toscano che da geometra a impresario, negli anni '80 arrivò sul grande schermo con indimenticabili interpretazioni. Novelli viene ricordato soprattutto per essere stato la spalla di