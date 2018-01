Avola - il Prof rimprovera l'alunno : Aggredito a calci e pugni dai genitori

Il professore avrebbe subito la rottura di una costola ed è grazie all'intervento dei colleghi che si è potuto evitare il peggio. La coppia è stata denunciata mentre al docente che è stato ricoverato presso l'ospedale, affidato alle cure mediche è stata data una prognosi riservata di 10 giorni.

Brutale aggressione nei confronti di unche insegna in unadi Avola in provincia di. Il docente che aveva rimproverato un alunno è stato picchiato a calci e pugni daidi quest'ultimo. La coppia, lui 47 anni e lei 33 sono piombati in classe aggredendo il docente dinnanzi a tutti, l'unica colpa del docente, 60 anni, quella di aver rimproverato con tono di voce alto, il 12enne, che ha chiamato i propri genitori raccontando l'accaduto.