Scoperta archeologica a Jesolo : Riemerge il primo albergo di 1700 anni fa

Il complesso, sorto nel IV-V secolo D.C, si trovava su un isolotto nei pressi dell’antico estuario della Piave Vecchia, nell'odierna località Le Mure e 1700 anni fa si raggiungeva in barca ed offriva ospitalità ai viaggiatori. «Si tratta di un posto di stazionamento - un “mansio” -, forse anche per funzionari imperiali, che si trovava lungo una rotta endo-lagunare. La presenza di questo percorso, alternativo, o meglio integrativo, di quello terrestre, era stata ipotizzata, ma oggi ne abbiamo la prova archeologica», afferma Gelichi. Distante dai luoghi di posta presenti lungo la viabilità principale, la via Annia, il nucleo insediativo tardoantico e altomedievale sull'insula Equilus era un luogo che accoglieva chi si spostava via acqua, nella rete dei canali lagunari, e lungo la viabilità endolagunare che collegava Ravenna, Altino e Aquileia.

