Amatrice : Una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6

L'epicentro stato localizzato 2 km a nordest di Amatrice, a 8 km da Accumoli, a 11 da Campotosto (L'Aquila) e a 15 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Non risultano danni a cose o persone ma come sempre c'è paura per i cittadini del posto.

) - La terra continua a tremare ad Amatrice, questa mattina alle 4:48 è stata registrata una. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità.