Harvey Weinstein preso a pugni in un ristorante - Video

Durante l'aggressio Weinstein ha perso l'equilibrio e per poco non è caduto. Una persona che aveva filmato l'episodio sul cellulare ha chiesto a Weinstein se volesse far denuncia, ma l'ex capo di Miramax ha rifiutato e ha lasciato il locale. Il 6 ottobre 2017 un'inchiesta del The New York Times ha accusato Harvey Weinstein di molestie sessuali ai danni di alcune attrici di Hollywood, tra le quali Ashley Judd e Rose McGowan. In conseguenza dello scandalo, il 9 ottobre 2017 Weinstein è stato licenziato dalla società che aveva co-fondato. Contro di lui si sono poi aggiunte le denunce per abusi sessuali e stupro di varie attrici.

Ilstatunitense Harvey Weinstein è stato aggredito in un ristorante di Scottsdale, in, dove stava cenando in compagnia di un coach del centro di riabilitazione di cui da mesi è in cura. «», ha detto un cliente che ha confrontato il produttore cercando di prenderlo a pugni.