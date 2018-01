Eboli : Il 18enne Angelo Cinolo investito e ucciso dal treno Intercity 555

Ieri pomeriggio avrebbe perso l’orientamento e nel buio non si sarebbe reso conto dei binari. Proprio in quei minuti il padre si era recato dai carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Sul posto è giunta l’unità di rianimazione della Croce Azzurra di Licinella, gli operatori sanitari, però, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Sconvolti e addolorati familiari e amici del 18enne, il quale era molto conosciuto per la sua attività da chierichetto che svolgeva nella chiesa di San Vito accanto a Don Donato Orlando.

) - Il giovane 18enne di Eboli Angelo Cinolo è stato investito e ucciso da un treno in località S. Il dramma è avvenuto intorno alle 18 e il transito ferroviario è stato bloccato in entrambi le direzioni per oltre due ore provocando purtroppo anche forti disagi ai pendolari. Il ragazzo è stato travolto dal treno Intercity 555 diretto a Reggio Calabria, sembra che il 18enne soffrisse di disturbi mentali, ma il tutto è ancora da chiarire.