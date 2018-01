Terremoto di magnitudo 7.2 nel Mar dei Caraibi : E' allerta Tsunami

Il sisma ha provocato danni non gravi ad alcune strutture sulla costa nordest dell'Honduras. Crepe negli edifici sono apparse in particolare nella parte settentrionale dei dipartimenti settentrionali di Colon e Atlantida e nel nor-dest di quello di Olancho. La costa nordorientale dell'Honduras è scarsamente popolata, in gran parte coperta da riserve naturali. Diverse persone nella capitale Tegucigalpa hanno detto di non aver avvertito la scossa. Il presidente Juan Orlando Hernandez ha dichiarato che l'Honduras ha attivato il sistema di emergenza e ha chiesto alle persone di mantenere la calma. Al momento nessuno tsunami è stato confermato, nonostante l'allerta emessa in seguito al sisma per le coste caraibiche entro i mille chilometri dall'epicentro. Le prime coste ad essere raggiunte dalle onde anomale dovrebbero essere quelle delle isole di Grand Cayman e Cayman Brac, di Puerto Cortes in Honduras e di Cozumel in Messico.

