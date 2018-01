Inchiesta Telecom, dossier illegali su Vieri : L'appello bis condanna l'ex calciatore

L'appello bis condanna Christian Vieri

L'appello: l'ex calciatore dovrà restituire un milione a Telecom e Inter. Vieri, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno, ha presentato richiesta di revocazione della sentenza. Istanza che adesso la seconda sezione civile della Corte d'Appello di Milano (presidente Alberto Vigorelli) ha rigettato dichiarandola "inammissibile" e ha costretto lo stesso Vieri a rifondere entrambe le società con 33mila euro. Alla base del ricorso, spiega l'avvocato Buongiorno, ci sono alcuni "errori di fatto" nella decisione dei giudici di secondo grado che "non hanno tenuto conto che le indagini illecite e i pedinamenti da parte della Security di Telecom sono durati 4 anni e non 3 o 4 mesi, come indicato nella sentenza". Sorveglianza per la quale per altro l'Inter, difesa dall'avvocato Fabio Iudica, non è stata ritenuta responsabile. La Corte d'Appello, invece, ha ritenuto che queste discrepanze non siano errori ma siano frutto della "valutazione" dei giudici.

Battuta d'arresto, almeno per il momento, per, parte lesa nella vicenda delle indagini effettuate illegalmente su di lui dal team della, allora guidato da Giuliano Tavaroli, mentre il bomber era all'. L'ex attaccante, aveva visto riconosciuto un risarcimento di un milione di euro in primo grado ma la Corte d'Appello aveva ridimensionato la somma a 80mila euro (per Telecom) e a 40mila (per l'Inter).