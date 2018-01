Golden Globe 2018 : Vince Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Lady Bird di Greta Gerwig è il Miglior film di genere comedy mentre Coco è risultato essere il Miglior film di animazione. Guillermo del Toro con La Forma dell’Acqua è il Miglior regista mentre i restanti premi individuali per il cinema sono andati a Gary Oldman per L’Ora più buia con Miglior attore in un film drammatico, Allison Janney per I, Tonya con Miglior attrice non protagonista, Saoirse Ronan per Lady Bird con Miglior attrice in un film commedia e infine James Franco per The Disaster Artist con Miglior attore nella stessa categoria.