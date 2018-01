Sciopero maestre elementari e materne oggi : Lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo al vecchio diploma magistrale l’abilitazione all’insegnamento, non lo ritiene sufficiente per l’assunzione - la direttiva interessa quasi 6mila maestre già assunte in ruolo e destinate al licenziamento e poi ad un nuovo concorso. Sulla questione sono in allerta anche i laureati in scienze della formazione primaria, in attesa di capire come il ministero intenda comportarsi con i diplomati per non vedersi scavalcare.





I sindacati hanno già incontrato i tecnici del ministero, ma l’ultima parola spetta all’Avvocatura dello Stato. Oggi, in attesa di una soluzione che possa mettere tutti d’accordo, le maestre si fermano per uno sciopero indetto dai Cobas e sostenuto da altri sindacati come Cub e Anief, con un sit-in al Ministero dell’istruzione dalle 9 di mattina ma anche a livello territoriale davanti gli uffici scolastici regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, Catanzaro e Bari.

L’anno scolastico 2018 riapre con gli scioperi e sono a rischio le lezioni per 3,5 milioni di alunni. A bloccare la scuola oggi lunedì 8 gennaio 2018, sono lebocciate dal Consiglio di Stato - i giudici rispediscono le maestre, diplomate magistrali prima del 2001-2002, dalle graduatorie ad esaurimento a quelle di seconda fascia.Lead esaurimento sono le uniche da cui si accede all’assunzione, ora invece per ottenere una