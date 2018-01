Mano bionica impiantata ad una donna italiana: Intervento rivoluzionario al Gemelli di Roma

La mano bionica è stata impiantata in Almerina Mascarello, che vive in Veneto e che aveva perso la mano sinistra in un incidente. La mano è una versione migliorata di quella impiantata su un uomo danese nel 2014, ma quella attuale è racchiusa in uno zainetto che racchiude il sistema che registra i movimenti dei muscoli e li traduce in segnali elettrici, poi trasformati in comandi per la mano; un altro sistema trasforma l'informazione registrata dai sensori della mano in segnali da inviare ai nervi e quindi in informazioni sensoriali. La donna ha portato con sé lo zainetto uscendo a Roma, nell'ottobre 2016, sotto il controllo dei responsabili del test

E' una donna, la prima italiana alla quale è statache percepisce il contatto con gli oggetti, realizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della. L'intervento è stato eseguito nel giugno 2016 neldal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. I risultati della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale.