I Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura a pagamento si possono portare da casa

Lo chiarisce il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in un'intervista a Repubblica sulle buste riciclabili a pagamento per l'ortofrutta obbligate per legge. «Parliamo di cibi freschi: vale la normativa igienico sanitaria. Io rivendico la bontà del provvedimento ambientale: ho fatto una scelta chiara e trasparente per evitare abusi, e ne assumo la titolarità. Oggi il consumatore sa quanto paga: tra 1 e 2 centesimi, cifra irrisoria in un anno», sottolinea Galletti. «Se non avessimo fatto la scelta di metterlo in chiaro, il costo sarebbe finito nel prezzo di vendita» e non sarebbe stato «controllabile. L'aumento poteva anche essere molto più elevato, e c'è un dovere di trasparenza verso il consumatore. Un'interpretazione malevola l'ha fatta passare come un aumento delle tasse: non è così, è valenza ambientale e rispetto per i mari».





I controlli, aggiunge, «scatteranno nelle prossime settimane: attiveremo Guardia di finanza, Noe e carabinieri. Catia Bastioli e la Novamont non sono amici di Renzi: sono amici dell'Italia. I produttori sono decine, è una filiera che dà lavoro e prestigio. Penso che Renzi neanche lo sapesse».

I sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati, quelli utilizzati per frutta e verdura, hanno sorpreso e diviso gli italiani alla prima spesa del 2018.