Meraviglie, la penisola dei tesori: Al via su Raiuno il nuovo programma di Alberto Angela

Vediamo le anticipazioni della prima puntata in onda questa sera - Si parte dal Cenacolo di Leonardo da Vinci: Alberto Angela racconta la storia dell’opera e del suo autore. Si arriva poi, in Toscana, a Siena, città riconosciuta come patrimonio dell’umanità: Gianna Nannini, nata proprio a Siena, raccontare il carattere e la forza dei suoi concittadini e la bellezza dei luoghi che caratterizzano la città. Ultima tappa della prima puntata è la Sicilia con la Valle dei Templi di Agrigento: insieme ad Andrea Camilleri, il conduttore racconterà la storia di un altro dei luoghi magici della nostra Penisola.

Andrà in onda questa sera, in prima serata su Raiuno, la prima puntata del tanto atteso programma "" ideato e condotto dache ci accompagnerà in un viaggio alla ricerca dei luoghi più belli d'Italia. Un lungo viaggio del nostro Paese, da Nord a Sud alla riscoperta degli innumerevoli capolavori italiani tutti da raccontare. Il giornalista continua la sua personalissima missione di raccontare l’Italia e condividere con i telespettatori i tesori riconosciuti dall'come patrimonio dell’umanità. Quattro gli appuntamenti del programma previsti, dodici le tappe di un itinerario fra arte e bellezze naturali.