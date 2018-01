Coppa Italia : La Juventus in semifinale

Il tecnico granata Sinisa Mihajlovic ha vivacemente protestato con Doveri ed è stato espulso. I bianconeri ora affronteranno l'Atalanta, che ieri ha eliminato il Napoli. L'altra semifinale è Milan-Lazio. Le partite di andata si disputeranno il 31 gennaio, quelle di ritorno il 28 febbraio. La telefonata del ds Petrachi all'una, l'annuncio dell'esonero, una delegazione dei giocatori guidati da Belotti in hotel ad abbracciare Sinisa dopo aver saputo la notizia. Si chiude dopo un anno e mezzo la sua avventura in granata. L'ex tecnico dell'Inter adesso in pole.

Laè la quarta ed ultima semifinalista diha vinto 2-0 il Torino nel derby giocato all'Allianz Stadium. Un gol per tempo: al 15', al 67'. La rete del croato è stata convalidata dall'arbitro Doveri dopo aver consultato la Var: il Torino ha contestato la decisione del direttore di gara sostenendo che l'azione fosse viziata da un fallo a centrocampo di Khedira su Acquah.