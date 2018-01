La figlia di Pino Daniele : Dopo la sua morte ho cominciato a bere

La 21enne, la prima dei tre figli che il cantante ha avuto da Fabiola Sciabbarrasi, parla di fragilità e smarrimento : «Ero irriconoscibile. Piena di rancore che riversavo su me stessa… Un giorno ho capito che dovevo cambiare qualcosa, io e basta, e sono andata via, per frequentare l’università inglese. So benissimo di essere scappata. La mia famiglia ha elaborato il lutto, io l’ho solo accantonato». Sara Daniele racconta di quanto senta l’assenza del padre e di come non voglia ancora rassegnarsi all'idea che lui non c’è più: «È come se mio padre fosse in tour… Ho fatto tante cose in questi tre anni, tante scelte, tante sfide, è normale che io mi chieda cosa mio padre ne avrebbe pensato. Sarebbe fiero di me oggi? Ho la fortuna di sentire ancora la sua voce, ma non è l’artista che mi manca, ma il padre».

Sara, primogenita dell'amato cantautore napoletanoparla per la prima volta del dramma che ha vissuto dopo la. Il dolore per la morte del padre, il vuoto dentro, ha portato la giovane a trovare conforto nell'alcool che a 20 anni era diventata un’abitudine pericolosa. «», racconta Sara. A tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele ( il 4 gennaio del 2015), è arrivato il momento per la fdi liberarsi e raccontare quel periodo buio : «».