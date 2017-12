Verona - Cadavere di donna a pezzi : uccisa altrove e trasportata nei sacchi

I carabinieri hanno confermato che il delitto e il sezionamento sono recenti e sarebbero stati compiuti tra le 24 e 48 ore precedenti al ritrovamento, inoltre i militari stanno cercando di risalire all'identità della vittima - una donna tra i 30 e i 40 anni di carnagione chiara, capelli castani e con indosso la sola biancheria intima. Con molta probabilità il delitto si sarebbe consumato altrove e il cadavere fatto a pezzi sarebbe stato solo successivamente abbandonato in mezzo ai campi, Sulle cause della morte ed altri elementi si attende l'esito dell'autopsia, il corpo sarebbe stato tagliato probabilmente con una sega a motore e i pezzi sono stati sparpagliati nel raggio di 4/5 metri.





Non risultano, al momento, nel Veronese, denunce di donne scomparse, le indagini si allargano alle province vicine.





Qualche ora prima a pochi chilometri di distanza ma in provincia di Mantova, era avvenuto un altro macabro ritrovamento, a Medolela Procura mantovana ha aperto un’inchiesta sul rinvenimento di un borsone sportivo contenente due teschi di bambino e il femore di una persona adulta. Lo zaino è stato notato casualmente in un fosso da un giovane che portava a spasso il cane. Secondo un primo esame le ossa risalirebbero a una quindicina di anni fa. Un terzo caso il 31 ottobre a Villafranca di Verona, quando due agricoltori hanno ritrovato in campagna alcuni resti umani di un uomo, probabilmente un clochard mantovano scomparso nel nulla alcuni mesi fa.

L'omicida ha sparpagliato i resti della vittima in un ipotetico cerchio del diametro di 4/5 metri nei campi intorno a, trovato ieri, nel tardo pomeriggio intorno alle 18, il cadavere di una donna fatta a pezzi in località Gardoni. La donna è stata uccisa altrove, sezionata in almeno dieci pezzi e poi trasportata all'interno di alcuni sacchi, un allevatore l'ha ritrovata in una zona campestre isolata - la, al momento sconosciuta, è stata abbandonata sul posto nelle ultime 24 ore.