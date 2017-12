Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci si sono lasciati : l’accordo di separazione

Da mesi nessuno dei due appare sul profilo dell’altro, delle foto di coppia non c’è più traccia e, a quanto pare, l’imprenditore e la showgirl calabrese si starebbero preparando al Capodanno 2018 in due differenti continenti. Si erano conosciuti nell’autunno del 2005, nel 2006, quando lui era direttore generale della Renault, Elisabetta e Flavio si erano sposati nel 2008, poi nel 2011 la nascita del figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci si sono lasciati, almeno secondo il settimanale Oggi che racconta che i due avrebbero anche firmato une poco prima di Natale :. Insieme per 11 anni, un figlio,, da tempo i due non si facevano vedere insieme, il 67ennee la 37ennesi sarebbero detti addio, siglando un accordo di separazione nello studio dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Milano, poi lui è volato a Malindi, mentre lei è rimasta in Italia.