Albero crolla su un'ambulanza della Croce Verde a Trezzano : Tre volontari feriti

I volontari, una donna di 48 anni e due uomini di 47 e 52 anni, nonostante lo spavento sono riusciti a uscire dal mezzo sulle proprie gambe e sono stati trasportati in ospedale soltanto a scopo precauzionale. Ovviamente il mezzo di soccorso è stato distrutto nell'incidente.

Tre volontari della, piccolo comune alle porte di Milano, sono rimasti coinvolti in uno spaventosoche fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, causa il maltempo con forti raffiche di vento. Istavano viaggiando verso l'ospedale san Paolo per il cambio turno, quando la loro corsa è stata interrotta da un grosso albero che è caduto sull'ambulanza.