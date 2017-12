WhatsApp a partire dal 31 dicembre 2017 smetterà di funzionare su alcuni smartphone : Ecco quali

-Nokia Symbian S60, dopo il 30 giugno 2017

-BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

-Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

-Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

-Android 2.3.7 e precedenti, dopo l'1 febbraio 2020

Il motivo principale è negli aggiornamenti e nella sicurezza, che in alcuni dispositivi, troppo arretrati non sarebbe più garantita. Di seguito vi elenchiamo i telefoni su cui non sarà più possibile utilizzare