Marco Travaglio e la gaffe sull'acido - Lucia Annibali : Legislatura da sciogliersi nell'acido?

Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna - ha risposto infatti su Twitter l'avvocatessa, oggi Consigliere per l'esame delle questioni attinenti alle funzioni di indirizzo e coordinamento esercitate dalla sottosegretaria Boschi in materia di pari opportunità - si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo". Nessuna replica, finora, dal direttore del Fatto mentre sono tantissimi i messaggi di solidarietà per l'avvocatessa. Tra loro, quello del segretario del Pd Matteo Renzi, che invia su Twitter "un abbraccio affettuoso a Lucia Annibali, donna coraggiosa e libera".

E' polemica sui social dopo la gaffe del direttore del, Marco Travaglio il quale ha twittato "". La frase è riferita al Governo Gentiloni nel giorno della conferenza stampa di fine anno, ma il riferimento all'acido non è passato inosservato e, a notarlo per prima, è stata proprio, vittima di un attacco da parte dell'ex compagno che l'ha lasciata sfigurata e che ha voluto replicare al giornalista.