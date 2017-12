Allerta Meteo - Maltempo su tutta Italia : Previsioni Capodanno

La protezione civile ha emesso un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso su Abruzzo e Umbria, allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise e Umbria. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna, Toscana, Umbria.





Domani venerdì 29 dicembre schiarite al Nord-Ovest; precipitazioni sparse in Emilia Romagna e al Nord-Est, nevose a quote molto basse sull’Appennino emiliano. Rovesci e possibili temporali sul lato tirrenico della penisola e nelle Marche, con neve fino a 500-600 metri al Centro. Nel corso del pomeriggio graduale miglioramento a Nord-Est, in Umbria e sulla Toscana; ulteriori precipitazioni su Romagna, Marche, basso Lazio, settore del basso Tirreno. Neve sopra 700-800 metri sull’Appennino meridionale. Venti occidentali molto forti sulla Sardegna e sul Tirreno centro-meridionale. Venti forti anche su Calabria e Sicilia, Foehn localmente intenso nelle valli alpine. Temperature in calo, eccetto sulle pianure delle Nord-Ovest.





Secondo 3bmeteo.com - Nei giorni successivi l’alta pressione tenderà a riportare la quiete meteorologica almeno sino a Capodanno, anche se verrà ancora disturbata dalle perturbazioni atlantiche. Venerdì ultimi rovesci al Sud, poi migliora salvo nevicate sulle Alpi di confine. Per Capodanno dovrebbe prevalere il sole salvo nubi e qualche piovasco sulle centrali tirreniche e Liguria- La notte di san Silvestro trascorrerà con un tempo generalmente asciutto su quasi tutte le regioni, ma piuttosto nuvoloso al Nord. Qualche precipitazione potrebbe interessare Piemonte e Liguria. Per il primo giorno del 2018 è atteso l'arrivo di una veloce perturbazione che porterà piogge al Nord e poi al Centro. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, localmente moderate al Centro e in Emilia Romagna.

E' arrivatache sta portando intensosu gran parte del nostro paese, da oggi venti di Maestrale e Ponente sul mar Tirreno, il Ligure e quello di Sardegna con forti mareggiate lungo le coste esposte - le piogge insisteranno al, ma in maniera più sparsa e con tendenza ad esaurirsi nel corso della giornata. Secondo gli esperti una tregua perma dopo una breve fase anticiclonica tra il 28 e il 31, con tempo generalmente asciutto ma decisamente più freddo, per Capodanno è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica,ma l'alta pressione potrebbe invadere nuovamente il nostro Paese.