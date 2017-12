Segregata in uno sgabuzzino dai genitori per 15 anni, muore congelata a 33 anni

I genitori sono stati arrestati dopo aver denunciato la morte della figlia alla polizia giapponese, per assicurarsi che la reclusione della figlia non venisse scoperta, il padre 55enne e la madre 53enne avevano installato una decina di telecamere di sicurezza attorno alla loro casa di Osaka. I carcerieri avevano costruito all'interno della casa uno sgabuzzino per la figlia, la cui porta poteva essere aperta solamente dall'esterno.





L'agenzia di stampa Kyodo ha scritto che Yasutaka Kakimoto e la moglie Yukari, hanno ammesso di aver tenuto prigioniera la figlia Airi in una piccola stanza dall'età di 16 anni, i due si sono difesi sostenendo che la donna aveva problemi mentali ed era violenta, hanno sostenuto di aver dato da mangiare ogni giorno alla figlia, anche se le condizioni di estrema malnutrizione in cui è stato trovato il cadavere erano evidenti.

Una 33enne èassiderata dopo aver passato benin uno sgabuzzino senza riscaldamento nella casa dei genitori che hanno ammesso alla polizia di aver segregato la figlia - che al momento della morte pesava solo 19 Kg - in una piccolissima stanza quando la ragazza aveva circa 16 o 17 anni, poiché a causa di problemi mentali era divenuta violenta.