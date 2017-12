Unicef : sempre più bambini sotto attacco

In particolare quest'anno in Afghanistan sono stati uccisi circa 700 bambini nei primi 9 mesi dell'anno, mentre nel nord est della Nigeria e in Camerun, Boko Haram ha costretto almeno 135 bambini ad agire in attacchi bomba suicidi, un numero 5 volte più elevato rispetto al 2016. In Iraq e in Siria, i bambini sono stati usati come scudi umani, sono stati intrappolati sotto assedio, sono diventati obiettivi di cecchini e hanno vissuto intensi bombardamenti e violenze.

Nel 2017 iin tutto il mondo hanno subito un numero impressionante di attacchi. Lo denuncia l'ultimo rapporto dell'sottolineando che le parti in conflitto hanno palesemente ignorato le leggi internazionali per la protezione dei più vulnerabili.