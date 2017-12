Anticipazioni Gomorra 4 : Ciro è vivo? Ecco cosa accadrà

La quarta serie di Gomorra è già stata confermata, le riprese ufficiali di Gomorra 4 inizieranno in primavera 2018 e Salvatore Esposito ha già anticipato l’ingresso di tanti nuovi personaggi. Ciro Di Marzio non muore e diventa un pentito, se Ciro fosse davvero vivo, in Gomorra 4 Genny dovrebbe affrontare le conseguenze del gesto che ha compiuto ecco cosa ha dichiarato...

Dopo il colpo di scena della terza stagione, in molti si chiedono sesia veramente morto, Vedremo o no il personaggio di Marco D'amore in? A parlare è uno degli autori della fortunata serie diche svelando la verità dà anche qualche anticipazione sulla quarta stagione.